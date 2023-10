Francis Ngannou : voici la somme étonnante qu’il a gagnée lors de sa carrière à l’UFC

Le combattant de MMA Francis Ngannou, qui va affronter Tyson Fury dans un combat de boxe exceptionnel ce samedi 28 octobre, a rejoint récemment le PFL après des années à l’UFC, où il n’a pas forcément gagné beaucoup d’argent.

Tout le monde le sait, si Francis Ngannou, champion des poids lourds de l’UFC a claqué la porte de la prestigieuse organisation de MMA pour rejoindre le PFL, c’est parce qu’il n’était plus en accord avec. Son objectif était que tous les combattants puissent bénéficier d’améliorations en tout genre (assurance vie, salaire, sponsors…).

8 millions d'euros proposés

«Je voulais juste qu'ils sachent que c'était quelque chose que je voulais et qu'ils y réfléchissent, avait confié le Camerounais de 37 ans dans The MMA Hour. Ils ont dit non, ils ne connaissent pas ce genre de business (…). À ce stade, l'assurance maladie pour moi n'est pas un problème, mais qu'en est-il des gars en bas ? Ils ne peuvent pas vraiment se payer une assurance maladie. Et j'ai été à ce niveau-là, donc c'est quelque chose que je garde dans mon cœur.»

Francis Ngannou a quitté l’UFC en refusant une ultime offre (environ 8 millions d’euros) qui aurait fait de lui le poids lourd le mieux payé de tous les temps. Et à en croire les chiffres des soirées où il a combattu, le «Predator» n’aurait touché «que» 3,5 millions d’euros durant toute sa carrière à l’UFC (décembre 2015 à janvier 2023).

Selon certaines informations, la bourse de Ngannou pour le combat contre Fury dépassera le contrat de 8 millions d’euros qui lui avait été proposé par l'UFC.

De son côté, le PFL avait déjà indiqué, via son fondateur Donn Davis, lui avoir offert le même salaire que celui soumis par l'UFC. Autant dire qu'économiquement parlant, il a bien fait de quitter la célèbre ligue de MMA.