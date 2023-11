Ligue 1 : pourquoi ce joueur a refusé de porter le Bleuet de France lors de Rennes-OL ?

Ce dimanche, lors de Rennes-OL comptant pour la 12e journée de Ligue 1, Nemanja Matic a décidé de ne pas porter le Bleuet de France sur son maillot. Voici pourquoi.

Chaque année, lors de l’Armistice, le Bleuet de France est brodé sur les maillots des joueurs des championnats de France de Ligue 1 et Ligue 2 en mémoire des victimes et blessés de guerre. Cette année, le milieu international serbe Nemanja Matic a choisi de ne pas le porter.

Ce choix est lié au bombardement de la Serbie par l'OTAN en 1999 pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie a expliqué l’ancien joueur de Manchester United.

Jeune garçon effrayé

«Je comprends tout à fait pourquoi les gens portent des coquelicots, je respecte totalement le droit de tout le monde de le faire et j’ai une sympathie totale pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher à cause d’un conflit, avait confié avant la rencontre le milieu de terrain serbe. Toutefois, pour moi, cela ne fait que rappeler un attentat que j’ai vécu personnellement en tant que jeune garçon effrayé de 12 ans vivant à Vrelo, mon pays ayant été dévasté par le bombardement de la Serbie en 1999.»

Lorsqu’il évoluait en Angleterre, Matic avait refusé de porter le Coquelicot anglais à partir de 2018. Avant, le Serbe, passé par Chelsea également arborait la fleur rouge. «Même si je l’ai déjà porté, après réflexion, je ne pense pas qu’il soit juste que je porte le coquelicot sur mon maillot, avait-il détaillé en novembre 2018.

Je ne veux pas porter atteinte au coquelicot en tant que symbole de la fierté britannique ou offenser quiconque, néanmoins, nous sommes tous le produit de notre éducation et il s’agit d’un choix personnel pris pour les raisons indiquées. J’espère que chacun comprendra mes raisons maintenant que je les ai expliquées et que je pourrai me concentrer pour aider l’équipe dans les matchs qui s’annoncent. »