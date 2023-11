Ligue 1 : pourquoi Kylian Mbappé a-t-il été critiqué par son entraîneur malgré son triplé à Reims ?

Auteur d’un triplé qui a permis au PSG de s’imposer samedi à Reims (0-3), Kylian Mbappé a été tancé par son entraîneur Luis Enrique à l’issue de la rencontre.

Un triplé, une victoire, la 1ère place… mais aussi des critiques. Avec Gianluigi Donnarumma, impérial sur sa ligne, Kylian Mbappé a été le grand artisan de la victoire du PSG, samedi, à Reims lors de la 12e journée de Ligue 1 (0-3). L’attaquant parisien a inscrit les trois buts de son équipe, qui s’est emparée de la tête du classement grâce à ce succès.

«Il peut encore progresser»

Et sa performance a bien évidemment été saluée par son entraîneur. Mais Luis Enrique a surtout tancé son joueur au coup de sifflet final. «Kylian Mbappé on connaît sa valeur, mais il peut mieux faire, je lui en demande encore plus. C’est un joueur du top mondial mais il a encore une marge de progression, je lui demande de ne pas se reposer sur ses lauriers», a déclaré le coach espagnol. Avant d’ajouter : «Il a certes marqué trois buts, si quelqu’un ne voit pas le match il pense qu'il a eu un match formidable mais il peut encore progresser».

A travers ses critiques, Luis Enrique a pointé du doigt ses passes et remises mal ajustées, son investissement, notamment en première période, ou encore son travail défensif. Et elles ne concernent pas uniquement la rencontre en Champagne mais en grande partie ses prestations depuis le début de la saison. C'est une façon aussi de pousser le n°7 parisien à continuer de se surpasser.

Et ce message a été envoyé alors que deux matchs très importants se profilent pour le PSG avec les réceptions de Monaco en Ligue 1 (24 novembre) et de Newcastle en Ligue des champions (28 novembre). Une rencontre qui pourrait s’avérer décisive pour la qualification pour les 8es de finale.

Mais avant ces rendez-vous, le capitaine des Bleus va rejoindre l’équipe de France pour les deux derniers matchs des éliminatoires à l’Euro 2024 contre Gibraltar (18 novembre) et la Grèce (21 novembre).