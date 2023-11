Equipe de France : voici le numéro que va porter Warren Zaïre-Emery avec les Bleus

Appelé pour la première fois en équipe de France, Warren Zaïre-Emery, jeune prodige du PSG, a découvert ce lundi son numéro pour les matchs contre Gibraltar et la Grèce.

Il a découvert les A. Alors qu’il était encore espoir il y a quelques semaines, Warren Zaïre-Emery a donc rejoint ce lundi ses coéquipiers de l’équipe de France à Clairefontaine. Le milieu de terrain parisien (17 ans) s’est vu remettre sa tenue et son numéro pour les deux matchs des éliminatoires des Bleus.

Et le nouveau venu portera le numéro 8, laissé libre par Aurélien Tchouaméni. Le Madrilène a été victime d'une fracture du deuxième métatarse et est donc forfait pour les deux rendez-vous contre Gibraltar (samedi, 20h45) et la Grèce (mardi 21, 20h45).

S'il porte le numéro 33 au PSG, le milieu de terrain arborait déjà le n°8 avec l'équipe de France Espoirs de Thierry Henry.

Ce lundi, Didier Deschamps a eu des mots à l'égard de nouveau joueur. «Entre vouloir y être et être avec le maillot... Le poids du maillot, ça implique des exigences. Il a tout mais il faut que ça se fasse naturellement, a confié le sélectionneur à son sujet. Il est précoce, parce qu'il a été bien préparé, parce que c'est lui, de par ce qu'il est capable de faire sur le terrain et ce qu'il peut dégager en termes de maturité à son âge. Certains à 30 ans n'auront pas la maturité qu'il a.»