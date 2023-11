NBA : un nouveau double-double de Victor Wembanyama, les Spurs encore battus

Victor Wembanyama a signé son quatrième double-double de la saison lors de la défaite des San Antonio Spurs contre Miami (118-113), dimanche 12 décembre, en NBA.

Même en réalisant un match mitigé, Victor Wembanyama est performant en termes de statistiques. Lors de la défaite des San Antonio Spurs à domicile dimanche face au Heat de Miami (118-113), le prodige français a rendu une très belle copie avec un double-double.

«Wemby» a inscrit 18 points, pris 11 rebonds et effectué sept passes décisives en 34 minutes passées sur le parquet. Malgré cette belle feuille, le rookie français de la NBA a montré trop de maladresses au tir, notamment longue distance avec deux tirs à trois points réussis sur neuf tentatives.

Gregg Popovich se veut positif

«Chaque match est différent mais être agressif est l'une de mes priorités», a confié Wembanyama après la rencontre.

Ses coéquipiers Keldon Johnson et Zach Collins ont respectivement apporté 20 et 18 points. Mais cela n’a pas suffi pour s’offrir la victoire. Menant de 19 unités dans le deuxième quart-temps, les hommes de Gregg Popovich ont fini par se faire remonter, en commettant trop de fautes et en concédant 17 pertes de balle contre seulement quatre pour leurs adversaires.

Pour autant, l’emblématique manager des Spurs s’est voulu positif. «La différence s'est faite là-dessus. Ils étaient clairement plus costauds que nous, a indiqué Gregg Popovich. L'effort était là. Je sens que la roue est en train de tourner. Mes joueurs sentent mieux les situations, ils deviennent plus intelligents.»

Prochain rendez-vous pour San Antonio, ce mercredi (1h30) contre le Thunder d’OKC de celui qui est annoncé comme le rival de Victor Wembanyama, Chet Holmgren.