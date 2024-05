JO 2024 : la sœur de Victor Wembanyama va-t-elle également participer à la compétition ?

Sœur du célèbre basketteur français, Eve Wembanyama pourrait également participer aux JO 2024 de Paris avec l’équipe de France féminine de basket 3x3. Même si rien n’est encore fait.

Dans la famille Wembanyama, il n’y pas que Victor. Il y a aussi sa grande sœur Eve. Et à l’instar de la star de la NBA, qui sera évidemment suivie avec une très grande attention avec les Bleus, elle pourrait participer cet été aux JO 2024 de Paris. Alors qu’elle a intégré, l’an passé, l’équipe de France féminine de basket 3x3 pour préparer le tournoi de Paris 2024, la jeune ailière de 22 ans va tenter de figurer parmi les six joueuses qui seront retenues pour la compétition.

Et elle dispose de certaines qualités pour convaincre le sélectionneur tricolore. «Eve a le bon état d’esprit et un profil intéressant. Elle possède cette polyvalence et ces aptitudes. Elle est une belle athlète avec les qualités d’une vraie joueuse de 3x3», a confié, au Parisien, Yann Julien au sujet d’Eve Wembanyama, qui a mis de côté sa carrière en 5x5 à la fin de son contrat avec Monaco pour se concentrer sur ce défi.

Pour y parvenir, celle qui a été championne d’Europe U16 en 5x5 en 2017 doit composer avec un nom de famille qui n’est pas facile à porter tous les jours. «Les sujets autour de Victor reviennent souvent. (…) Ce ne doit pas être toujours facile. Elle doit se protéger, surtout avec les réseaux sociaux. On a sélectionné une joueuse pour son talent, pas pour son frère», a insisté Yann Julien.

Et à deux mois du début des JO, sa présence est encore loin d’être acquise. «Elle a passé un an avec nous, elle a beaucoup progressé, mais elle a encore des étapes à passer pour être une joueuse incontournable en équipe de France à 3. J’espère qu’elle va ouvrir son compteur de victoires cet été avec les Bleues en U23. La priorité pour elle, c’est les moins de 23 ans (…) Mais elle est compétitrice. S’il y a une opportunité, elle sautera dessus avant la liste définitive début juillet». Cela lui laisse un peu plus d’un mois pour faire pencher la balance en sa faveur et accompagner son frère.