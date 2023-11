Rugby : le programme du XV de France pour les tournées de novembre 2024 et 2025

Le XV de France connaît son programme pour les tournées de novembre de 2024 et 2025. Les hommes de Fabien Galthié retrouveront notamment les All Blacks et les Springboks.

Éliminé en quart de finale de la Coupe du monde 2023 par l’Afrique du Sud, le XV de France retrouvera la Nouvelle-Zélande lors de la tournée de novembre 2024. Les Bleus seront également opposés au Japon et à l'Argentine.

En 2025, les coéquipiers d’Antoine Dupont feront face aux doubles champions du monde sud-africains, les Fidji et l'Australie.

Le programme du XV de France

Tournée de novembre 2024

-France-Japon (9 novembre)

-France - Nouvelle-Zélande (16 novembre)

-France-Argentine (23 novembre)

Tournée de novembre 2025

-France - Afrique du Sud (8 novembre)

-France - Fidji (15 novembre)

-France - Australie (22 novembre)