Equipe de France : le bizutage de Warren Zaïre-Emery avec les Bleus (vidéo)

Convoqué pour la première fois en équipe de France, pour les matchs des éliminatoires à l’Euro 2024 contre Gibraltar et en Grèce, Warren Zaïre-Emery a eu droit au traditionnel bizutage.

Il n’a pas échappé à la tradition. Comme tous les nouveaux en équipe de France, Warren Zaïre-Emery a eu le droit au «bizutage» en chanson devant ses coéquipiers et le staff des Bleus. Et s’il est plutôt de nature réservé et timide, le jeune milieu de terrain parisien s’est prêté au jeu.

Débout sur une chaise et une bouteille d’eau à la main pendant le dîner, il a entonné le morceau «O’Kartier c’est la hess» du groupe «4Keus». Une prestation, d’une vingtaine de secondes, qui a recueilli les applaudissements des hommes de Didier Deschamps.

C'est la tradition pour la 1ère convocation ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/BJuzn1axNE — Equipe de France (@equipedefrance) November 14, 2023

Cette première journée avec les Bleus a été chargée pour le joueur formé au PSG. Après être arrivé parmi les premiers, il a été salué par tous les joueurs convoqués et a même eu le droit à une blague de Didier Deschamps sur sa tenue vestimentaire. Il a ensuite participé à son premier entraînement avec notamment un footing en compagnie d’Olivier Giroud et William Saliba avant donc le repas du soir et ce bizutage musical.

Warren Zaïre-Emery et les Bleus, déjà qualifiés pour l’Euro 2024, vont désormais poursuivre la préparation des deux derniers matchs des éliminatoires contre Gibraltar, ce samedi, à Nice et en Grèce mardi prochain avec pour objectif de poursuivre leur parcours sans faute et terminer à la 1ère place de leur groupe.