Equipe de France : Warren Zaïre-Emery chambré par ses coéquipiers du PSG après sa première convocation (vidéo)

Appelé, ce jeudi, pour la première fois en équipe de France, Warren Zaïre-Emery a été chambré par plusieurs coéquipiers du PSG à l’annonce de sa convocation.

Il était un spectateur attentif de la liste de Didier Deschamps. Warren Zaïre-Emery était tranquillement installé devant sa télévision, ce jeudi, au centre d’entraînement du PSG, lorsqu’il a appris sa première convocation en équipe de France. Et le jeune milieu de terrain parisien (17 ans) a à peine eu le temps de savourer ce moment.

Peu de temps après avoir entendu son nom sorti de la bouche du sélectionneur tricolore, il a vu plusieurs coéquipiers faire irruption dans sa chambre et se jeter sur lui pour le chambrer. Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Randal Kolo Muani, Kylian et Ethan Mbappé ainsi que Nordi Mukiele, ont félicité à leur manière «WZE» dans une ambiance très bon enfant.

«Félicitations», «bravo frérot», «c’est mérité», «on est tous très contents pour toi», ont-ils notamment lancé à celui qui était le capitaine de l’équipe de France Espoirs. Et pour sa première chez les Bleus, Warren Zaïre-Emery retrouvera notamment Kylian Mbappé, mais aussi Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.

Et tous sont attendus à partir de lundi à Clairefontaine, pour le début de ce dernier rassemblement de l’année et de la préparation pour les deux matchs face à Gibraltar puis en Grèce en éliminatoires de l’Euro 2024. Mais avant, Warren Zaïre-Emery et les Parisiens se déplaceront à Reims, ce samedi, pour la 12e journée de Ligue 1.