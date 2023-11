Italie : Rudi Garcia déjà remercié par Naples, Walter Mazzari nommé

Deux jours après la défaite de Naples, dimanche, face à Empoli (0-1), Rudi Garcia a été limogé ce mardi par le club italien, qui a nommé Walter Mazzari pour lui succéder.

Son avenir ne tenait plus qu’à un fil. Et il a fini par céder. Sur la sellette depuis la nouvelle défaite concédée, dimanche, contre Empoli (0-1), Rudi Garcia (59 ans) a été limogé, ce mardi, de son poste d’entraîneur par Naples. L’ancien entraîneur de Lille, de Marseille ou encore de Lyon n’a pas résisté aux résultats mitigés du champion d’Italie en titre, qui occupe la 4e place de Serie A à dix points de l’Inter Milan, et aux prestations décevantes de son équipe.

Rudi Garcia n'est plus l'entraîneur de Naples, il est remplacé par Walter Mazzarri





Son bilan chez les champions en titre, toutes compétitions confondues :





8 victoires



4 nuls



4 défaites pic.twitter.com/EG2CxuKXjP — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 14, 2023

Nommé en juillet dernier à la place de Luciano Spalletti, qui avait offert au club napolitain son premier titre de champion depuis 32 ans, Rudi Garcia n’aura dirigé que 16 matchs à la tête du Napoli toutes compétitions confondues, avec un bilan de 8 victoires, 4 nuls et autant de défaites. Et tous les revers ont été concédés sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona.

Alors qu’Igor Tudor était pressenti pour lui succéder, c’est finalement Walter Mazzari qui a été intronisé. Et il s’agit d’un retour pour le coach italien. Par le passé, il a dirigé Naples à deux reprises en 1998-1999, puis de 2009 à 2013, en remportant la Coupe d’Italie en 2012. Mais sa mission devrait être de courte durée car il a été nommé jusqu’à la fin de la saison. L’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de Naples serait en effet prévue pour l’été prochain.