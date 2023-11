UFC : cette ex-combattante confie avoir «gagné plus d'argent en 24 heures sur OnlyFans» que dans toute sa carrière

Paige VanZant, désormais ancienne combattante MMA à l’UFC, a révélé il y a quelques jours qu’elle touchait beaucoup plus d’argent sur OnlyFans qu'au cours de sa carrière.

Un témoignage qui devrait encore faire parler. Paige VanZant, de son vrai nom Paige Sletten, ancienne combattante à l’UFC, s’est confiée sur la somme qu’elle touche depuis qu’elle a quitté la prestigieuse ligue américaine de MMA.

Dans une interview pour le podcast «Only Stans» de Barstool Sports, VanZant a révélé le montant d'argent qu'elle génère en partageant des photos provocantes ou explicites d'elle-même. «OnlyFans est définitivement ma plus grande source de revenus, explique celle qui a disputé son dernier combat à l’UFC en 2020. Je dirais que, ensemble, cela dépasse ce que j'ai gagné pendant toute ma carrière de catcheuse. J'affirme que j'ai gagné plus d'argent en vingt-quatre heures sur OnlyFans que dans toute ma carrière de catcheuse et combattante UFC.»

Cette athlète de 29 ans, qui est désormais dans la All Elite Wrestling de catch, a ouvert en 2020 un compte OnlyFans. Après s’être notamment déclarée «reine des OnlyFans», en facturant à ses abonnés des frais mensuels de 9,99 dollars par mois pour accéder à son contenu exclusif.

Alors que de nombreux sportifs tancent l’UFC qui ne paierait pas assez bien, ce nouveau témoignage pourrait faire grand bruit.