«Il va intégrer le groupe qui préparera les Jeux olympiques» : Antoine Dupont va bien participer aux JO 2024 à Paris

Le capitaine du XV de France Antoine Dupont va intégrer le groupe de l’équipe de France de rugby à 7 en vue de sa participation aux JO 2024 à Paris (26 juillet-11 août).

C’est une confirmation en attendant l’officialisation. Capitaine du XV de France, Antoine Dupont va participer aux Jeux olympiques 2024 à Paris avec l’équipe de France de rugby à 7. Le demi de mêlée va «intégrer le groupe qui préparera les Jeux olympiques», a indiqué, ce mercredi, la Fédération française de rugby à l’AFP. Un rêve en passe de devenir réalité pour le joueur du Stade Toulousain, qui avait manifesté à plusieurs reprises son envie de disputer ces JO dans l’Hexagone.

Antoine Dupont, qui a trouvé un accord avec la FFR et son club pour prendre part à la compétition, devrait effectuer plusieurs piges avec l’équipe de France de rugby à 7 à partir du mois janvier pour faire connaissance avec ses coéquipiers et pour se préparer au mieux avec deux tournois du circuit mondial au programme. Le premier du côté de Vancouver (Canada), le week-end du 23 février 2024, puis un second à Los Angeles (Etats-Unis) les 2 et 3 mars prochains.

En conséquence, il va manquer le prochain Tournoi des 6 nations, que les Bleus entameront le 2 février prochain sur la pelouse du stade Vélodrome contre l’Irlande, tenante du titre. Une mauvaise nouvelle pour le XV de France. Mais une très bonne pour l’équipe de France de rugby à 7.