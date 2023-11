Neymar : une employée de maison assigne le Brésilien aux prud’hommes et lui réclame plus de 360.000 euros

Neymar a été assigné aux prud’hommes par une employée de maison, qui accuse le Brésilien de l’avoir fait travailler sept jours sur sept pendant près de deux ans sans être déclarée, lorsqu’il jouait au PSG, et lui réclame 368.000 euros, d’après Le Parisien.

Un nouveau scandale pour Neymar ? Le Brésilien a été assigné aux prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) par une employée de maison pour travail dissimulé, a révélé, ce mercredi, Le Parisien. Cette Brésilienne, âgée de 35 ans, sans papiers et mère de quatre enfants, accuse l’ancien joueur du PSG de l’avoir fait travailler sept jours sur sept de janvier 2021 à octobre 2022 sans être déclarée, lorsqu’il évoluait dans le club de la capitale, et lui réclame 368.000 euros.

Aucun jour de repos ni congés payés

Durant cette période, la victime présumée, qui était rémunérée en espèces, était enceinte de son 4e enfant et aurait été contrainte de travailler jusqu’à deux semaines avant un accouchement prématuré. Elle est ensuite restée sans nouvelle du joueur et n’a jamais retrouvé son poste.

La mère de famille avait été «recrutée» une première fois en février 2019 pour la fête d’anniversaire des 27 ans de Neymar, organisée dans sa demeure à Bougival (Yvelines). Elle avait été employée pour étoffer le personnel de maison et avait été désignée comme aide cuisinière par un dénommé «Mauro», qui est un des membres de l’entourage du joueur. Ce dernier l’a ensuite rappelée en mai 2020. Mais c’est à partir de janvier 2021 qu’elle s’est retrouvée au service régulier du joueur, s’occupant du ménage et des ongles de sa compagne Bruna Biancardi avec des horaires de grande ampleur.

La semaine, elle travaillait 9 heures par jour, assorties de 6 heures supplémentaires le vendredi et le samedi soir, et 7 heures le dimanche pour un salaire de 15 euros net de l’heure la semaine, ainsi que les soirées de vendredi et samedi, et le double le dimanche. Elle n'a bénéficié d’aucune majoration pour les heures supplémentaires, ni de jours de repos et de congés payés. Et après son accouchement, sans nouvelle de Neymar et de ses assistants, elle a dû se tourner vers le Secours populaire et les Restos du cœur pour se loger et se nourrir.

En juin, deux mois avant que Neymar ne quitte le PSG pour l’Arabie Saoudite, les avocats de l’employé de maison ont adressé un recommandé avec accusé de réception à l’ancien joueur du FC Barcelone, pour trouver un arrangement à l’amiable. Mais ce courrier est resté sans réponse.