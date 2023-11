Football : Neymar de retour plus rapidement que prévu ?

Blessé le 17 octobre dernier et récemment opéré, Neymar est actuellement absent des terrains. Ce mardi, Rodrigo Lasmar, médecin de la sélection du Brésil, a donné de ses nouvelles.

Reviendra-t-il plus tôt ? Victime d'une rupture du ligament croisé et d'une déchirure du ménisque du genou gauche lors de la défaite du Brésil contre l'Uruguay (0-2), le 17 octobre dernier, Neymar a été annoncé indisponible pendant au moins 10 mois. Le médecin de la Seleçao a toutefois confié qu’il se «remet très bien» de son opération.

Pour autant, pas certain que le joueur d’Al-Hilal (Arabie saoudite), transféré cet été en provenance du PSG, ne revienne plus tôt sur les terrains.

«J'étais avec lui dimanche pour une nouvelle évaluation post-opératoire déjà programmée. Il se remet très bien, bien sûr, mais c'est encore la phase initiale, a expliqué Rodrigo Lasmar en conférence de presse. Il s'agit d'une blessure au genou, d'une blessure complexe, d'une rupture du ligament, de blessures au ménisque qui ont dû être suturées et, pour cette raison, il a dû passer un certain temps sans marcher. En raison des blessures associées, en plus du ligament, il passera par un processus de rééducation lent et long et il en est conscient. Nous en sommes tous conscients. Mais il a très bien réagi. Nous sommes satisfaits de ce qu'il a montré jusqu'à présent.»

De quoi confirmer un retour sûrement dans une dizaine de mois pour «Ney». A moins qu’il ne parvienne à récupérer très rapidement et à surprendre son monde, une nouvelle fois.