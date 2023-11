Tennis : Novak Djokovic remporte son 7e masters à Turin face à Jannik Sinner

Novak Djokovic s'est imposé en finale du Masters, à Turin, ce dimanche 19 novembre, face à l'italien Jannik Sinner (6-3, 6-3). Il s'agit du 7e titre pour le Serbe dans cette compétition, un record absolu.

C'était une finale attendue. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, s'est imposé au terme d'un match sans suspense en finale du Masters, à Turin, en Italie, ce dimanche. Dominant du début à la fin, le Serbe a fait la différence en deux manches (6-3, 6-3) face à Jannik Sinner, qui l'avait pourtant battu en phase de groupes.

«C'est très spécial de remporter ce titre, c'est probablement l'une de mes meilleures saisons, je suis très content et très fier de mes deux derniers matchs», a commenté Djokovic. «J'ai réussi une semaine phénoménale», a-t-il insisté.

De son côté, Jannik Sinner n'a pas démérité. Premier italien à se hisser à ce niveau au Masters, le joueur de 22 ans pouvait compter sur le soutien sans faille du public chez lui, en Italie. Auteur d'une semaine à 4 victoires en autant de matches joués, le 4e mondial avait pourtant dominé Djokovic au bout du suspense (7-5, 6-7, 7-6) en phase de poules, mardi. Sa première victoire face à l'homme aux 24 Grands Chelem, après trois défaites consécutives dans les confrontations directes. Un exploit qu'il n'a pas su rééditer en finale, ce dimanche.

Une année 2023 exceptionnelle

Présent en finale du tournoi des Maîtres pour la 9e fois de sa carrière, le Serbe est devenu le seul joueur à 7 sacres dans ce tournoi, lui qui partageait avant cette finale la première place avec Roger Federer. Le numéro 1 mondial totalise désormais 98 titres sur le circuit, dont sept remportés cette saison.

L'année 2023 restera en effet l'une des plus abouties de la carrière de Djokovic avec des records et statistiques qui ont marqué les esprits et l'histoire du tennis. Il a notamment remporté trois des quatre tournois du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros, US Open), échouant en finale du quatrième face à Carlos Alcaraz, à Wimbledon, pour totaliser 24 titres majeurs, plus qu'aucun autre joueur dans l'histoire et autant que l'Australienne Margaret Smith Court.