«Je me suis retrouvée sans aucun soutien» : les révélations de l’employée de maison qui poursuit Neymar pour travail dissimulé

La mère de famille, qui poursuit Neymar pour travail dissimulé et qui réclame 368.000 euros au Brésilien, s’est exprimée sur ses conditions de travail et son «renvoi».

Elle a brisé le silence. L’ancienne employée de maison, qui a assigné Neymar aux prud’hommes pour travail dissimulé, s’est exprimée sur son «renvoi» survenu en octobre 2022, alors qu’elle était enceinte de son 4e enfant. «La secrétaire m’a appelée et m’a dit : ‘Voici votre salaire, vous n’avez plus besoin de venir, réglez votre vie privée (sa grossesse, ndlr)’. Ils m’ont dit d’aller chercher mon argent auprès de l’agent de sécurité à l’entrée principale. Je me suis retrouvée sans aucun soutien. On m’a même coupé l’électricité pendant une semaine», a confié la mère de famille âgée de 35 ans, dans des propos rapportés par UOL.

«Le week-end, je travaillais toute la nuit»

Alors qu’elle réclame 368.000 euros à l’ancien joueur du PSG, la Brésilienne, qui est arrivée à Paris avec son ex-mari et ses trois enfants en 2018, a également évoqué ses conditions de travail et ses tâches dans la demeure située à Bougival (Yvelines). «J’étais chargée de faire le ménage, de faire le lit, tout ce qui concerne le nettoyage de la maison. À leur demande, pendant que la maison tournait, je devais aider ceux qui en avaient besoin. J’ai fait les ongles de la mère de son fils (Carol Dantas). Une fois, je nettoyais le gymnase et on m’a demandé de m’arrêter pour faire les ongles de Bruna (Biancardi). J’ai arrêté, je l’ai fait et j’ai repris mes tâches», a-t-elle indiqué.

Et cette mère célibataire, qui était payée 15 euros de l’heure, ne comptait pas ses horaires, travaillant le jour mais aussi la nuit jusqu’à 70 heures par semaine sans bénéficier de jours de repos, ni de congés payés. «Le week-end, je travaillais toute la nuit. Comme je devais rentrer tôt le lendemain matin, je dormais sur place. Mais je n’ai jamais reçu de prime de nuit. J’ai fait mes heures comme ils me l’ont demandé», a-t-elle déclaré.

Les avocats de l’employée de maison ont adressé, en juin dernier, un recommandé avec accusé de réception à Neymar, deux mois avant son départ du PSG pour Al-Hilal en Arabie saoudite, pour tenter de trouver un arrangement à l’amiable. Mais ce courrier est resté sans réponse.