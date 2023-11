NBA : pourquoi les Knicks réclament-ils plus de 10 millions d’euros aux Raptors ?

Alors que l’un de ses anciens assistants a rejoint Toronto cet été, le club des Knicks de New York réclame plus de dix millions d’euros à la franchise texane pour vol de données confidentielles.

Bataille judiciaire en vue. Les Knicks de New York ont décidé d’attaquer en justice la franchise canadienne de Toronto, après avoir déposé une plainte en août devant une cour fédérale de district à New York, selon plusieurs médias américains. L’équipe NBA accuse les Raptors de vol de données confidentielles et réclame plus de dix millions d’euros à Toronto.

Les Knicks assurent qu’un ancien assistant vidéo, qui a rejoint Toronto cet été après trois ans passés à New York, a fourni à sa nouvelle franchise des milliers de documents confidentiels appartenant aux Knicks, dont des rapports et des analyses vidéo. Les Raptors ont demandé le mois dernier que la plainte soit abandonnée et que le litige soit tranché par la NBA et son patron Adam Silver, ce qui limiterait les dommages à 10 millions de dollars (9,15 millions d’euros) au maximum.

Mais cette demande a été refusée par la franchise de New York en raison notamment du lien professionnel et privilégié entre Adam Silver et le propriétaire de Toronto Larry Tanenbaum, également président du bureau des gouverneurs de la NBA.