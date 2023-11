NBA : LeBron James va ouvrir un musée dans sa ville natale

Un musée entièrement dédié au basketteur américain LeBron James ouvrira ses portes dès le 25 novembre dans la ville d'Akron, dans l'Ohio. Les fans du joueur des Los Angeles Lakers pourront y retrouver de nombreux objets ayant contribué à sa gloire.

Un établissement à l’effigie de l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA. Ce jeudi 9 novembre, la LeBron James Family Foundation a annoncé l’ouverture d’un musée dédié à LeBron James, dans sa ville natale d’Akron, située dans l’État de l’Ohio.

Intégré dans la House Three Thirty, qui accueille les élèves, parents, éducateurs et personnels de l’association et l’école I PROMISE, fondée par LeBron James, le musée dédiée au meilleur marqueur de l’histoire de la NBA ouvrira ses portes dès le 25 novembre prochain.

Opening November 25 inside House Three Thirty... @KingJames' Home Court. The world’s first and only official museum dedicated to the journey and milestones of the kid from Akron!



