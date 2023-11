NBA : Victor Wembanyama et les Spurs en pleine tourmente

Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio ont enregistré une 9e défaite consécutive en NBA, la nuit dernière, en s’inclinant à domicile contre les Clippers de Los Angeles (99-124).

Le dur apprentissage de la NBA se poursuit pour Victor Wembanyama. Le Français et les Spurs de San Antonio ont concédé une 9e défaite consécutive, la nuit dernière, contre les Clippers (99-124). Et sur leur parquet, ils n’ont jamais été en mesure de rivaliser face à la franchise de Los Angeles, emmenée par Paul George (28 points) et Kawhi Leornard (21 points).

Menés tout au long de la rencontre, les hommes Greg Popovich ont été impuissants, à l’image de «Wemby» loin d’être dans un grand soir. Parfaitement muselé par la défense des Clippers et maladroit au tir (4 sur 12), le prodige tricolore a été très discret et a terminé la rencontre avec seulement 9 points en 26 minutes (3 rebonds, 4 passes et 2 contres). Et pour la première fois, il ne s’est pas présenté devant les médias à la fin du match.

Avec ce nouveau revers, les Spurs occupent toujours la dernière place de la Conférence Ouest, avec un bilan de 11 défaites pour seulement 3 victoires. Et les prochains matchs s’annoncent compliqués pour la franchise texane, avec à nouveau la réception des Clippers, mercredi, avant d’affronter à l’extérieur Golden State et Denver. Autant de rencontres loin d’être simples pour enrayer cette interminable spirale négative.