Brésil-Argentine : Angel Di Maria a craché sur des supporters brésiliens qui l’ont pris pour cible (vidéo)

En marge du match des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 entre le Brésil et l’Argentine, marqué par de violentes bagarres dans les tribunes, Angel Di Maria a craché sur des supporters brésiliens qui l’ont aspergé.

Le match entre le Brésil et l’Argentine continue de faire couler beaucoup d’encre. Comptant pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2026, ce choc entre les deux nations sud-américaines a été marqué, mardi soir, par de violentes bagarres dans les tribunes du Maracana entre supporters et la police au moment des hymnes, retardant le coup d’envoi. Devant ces scènes de violences, les Argentins sont venus en aide à leurs supporters au pied de la tribune avant de rejoindre leur vestiaire le temps que la situation ne s’apaise.

La reacción de Di María ante la agresión de un hincha brasileño





Video: Matheusgonze1 pic.twitter.com/fNXpvOmRpm — Diario Olé (@DiarioOle) November 22, 2023

Et au moment d’emprunter le tunnel du stade, plusieurs joueurs de l’Albiceleste ont été pris pour cible par des fans brésiliens. Angel Di Maria, Leandro Paredes ou encore Lucas Ocampos ont été victimes d’insultes et de jets de projectiles. Angel Di Maria a alors répliqué en crachant en direction des supporters de la Seleçao, comme le montre une vidéo diffusée par des médias argentins pour dénoncer l’agression subie par les coéquipiers de Lionel Messi.

Environ trente minutes plus tard, la partie a finalement pu commencer et l’Argentine s'est imposée face à son rival brésilien grâce à un but de la tête de Nicolas Otamendi sur un corner (0-1). Avec cette victoire, elle a conforté sa place en tête des éliminatoires de la zone sud-américaine pour le Mondial 2026, alors que le Brésil a concédé sa 3e défaite consécutive et occupe désormais la 6e place.