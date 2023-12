Football : un nouveau match de prestige entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en février

L'Inter Miami de Lionel Messi et Al Nassr de Cristiano Ronaldo vont s’affronter le 1er février 2024 lors d’un tournoi amical organisé à Riyad (Arabie saoudite).

Un potentiel dernier affrontement entre les deux GOAT. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui évoluent désormais respectivement à l’Inter Miami et Al Nassr, vont s’affronter lors d’un match amical le 1er février 2024 organisé à Riyad (Arabie saoudite).

Et évidemment, l’événement est déjà très attendu. Il se tiendra dans le cadre du festival Riyadh Season. Al Hilal, le club de Neymar (blessé pour plusieurs mois), y participera également.

Adding a stop to our Preseason International Tour





We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!





In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 11, 2023