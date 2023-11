PSG : année terminée pour Warren Zaïre-Emery après sa blessure lors de France-Gibraltar

Sévèrement touché à la cheville droite lors de la large victoire de l’équipe de France, samedi, contre Gibraltar (14-0), Warren Zaïre-Emery a quitté le rassemblement des Bleus et ne rejouera plus avant 2024.

Année déjà terminée pour Warren Zaïre-Emery. Pour sa toute première sélection avec l’équipe de France, samedi soir, face à Gibraltar (14-0), le jeune milieu de terrain parisien (17 ans) a été sévèrement touché à la cheville droite sur son but. Si les premiers examens n'avaient pas révélé de fracture, sa cheville est très gonflée et il a quitté le rassemblement pour rejoindre le PSG. Il ne jouera donc pas le dernier match des éliminatoires à l’Euro 2024, mardi, en Grèce et, surtout, il ne rejouera pas en 2023.

Le verdict est tombé lundi soir. «Entorse de gravité moyenne à la cheville droite», a annoncé le PSG dans un communiqué. Son prodige de 17 ans «restera en soins jusqu'à la trêve hivernale», soit jusqu'à la fin de l'année.

Un coup dur pour le joueur formé au PSG, auteur d’un excellent début de saison avec le club de la capitale. Mais aussi pour Paris, qui va devoir se passer d’un élément essentiel. Et son absence pourrait être préjudiciable pour le champion de Frane qui s’apprête à affronter notamment Monaco en Ligue 1 (24 novembre) et Newcastle (28 novembre) ainsi que le Borussia Dortmund en Ligue des champions (13 décembre).

La soirée avait pourtant très bien commencé pour les Bleus et lui. Les coéquipiers de Kylian Mbappé menaient déjà de deux buts, lorsque Warren Zaïre-Emery a trouvé le chemin des filets pour sa première apparition sous le maillot bleu. Mais sur l’action du but, le défenseur de Gibraltar Ethan Santos, qui a été expulsé, n’a pas maîtrisé son tacle, heurtant violemment la cheville de Warren Zaïre-Emery. Son quart d’heure en bleu a néanmoins été prometteur et il devrait revenir très vite en équipe de France. Après avoir pris le temps de soigner sa cheville.