Ligue 1 : Todibo, Spanou, Mendy... Les cartons rouges les plus rapides du championnat

Exclu moins de trois minutes après son entrée en jeu avec Le Havre, ce dimanche, à Nantes (0-0), André Ayew est devenu l’un des joueurs les plus rapidement expulsés en Ligue 1.

2 minutes et 24 secondes. C’est le temps qu'André Ayew est resté, ce dimanche, sur la pelouse de Nantes, pour sa première apparition sous le maillot du Havre. De retour en Ligue 1, huit ans après son départ de l’OM, l’attaquant ghanéen, recruté libre au début du mois de novembre, a fait ses débuts avec le club normand en entrant à la 65e minute à la place de Loïc Nego. Mais moins de trois minutes plus tard, l’ancien joueur de Nottingham Forest a écopé d’un carton rouge pour avoir laissé traîner son pied sur la jambe d’Eray Cömert.

Alors là... Rouge pour André Ayew qui venait d'entrer depuis trois minutes... Rouge là-dessus, vraiment ???





On joue la 68e, le HAC va donc devoir tenir... ALLEZ !!!#FCNHAC | - — Havre Athletic Club (@HAC_Foot) November 26, 2023

Il s’agit d’une des expulsions les plus rapides du championnat de France. Ce triste record est détenu depuis un peu plus d’un an par Jean-Clair Todibo. Le défenseur niçois a été exclu après seulement 9 secondes de jeu, en septembre 2022, contre Angers. Derrière lui se trouve Maxime Spano. L’ancien défenseur de Toulouse avait lui écopé d’un carton rouge après 39 secondes de jeu lors d’un match entre le TFC et Lille en décembre 2014.

Benjamin Mendy arrive en 3e position. Alors qu’il évoluait à l’OM, le défenseur français avait été expulsé seulement 47 secondes après son entrée en jeu en septembre 2015 à Toulouse. Il s’agit d’ailleurs de l’expulsion la plus rapide pour un remplaçant devant Yohan Cabaye (52 secondes avec Lille en septembre 2009), Samuel Grandsir (1 minute et 51 secondes avec Monaco en octobre 2018), Jordan Ayew (1 minute et 51 secondes avec Marseille en février 2013) et… André Ayew.