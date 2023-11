Ligue 1 : qui est le joueur le plus rapide cette saison ? Un top 10 sans Kylian Mbappé

La Ligue 1 a révélé, mardi, le top 10 des joueurs les plus rapides depuis le début de la saison. Et, surprise, Kylian Mbappé, meilleur buteur du championnat, ne figure pas dans ce classement.

Une adaptation à toute vitesse. Recruté cet été par Montpellier, Mousa Tamari s’est déjà fait une place au sein de l’effectif héraultais avec déjà 3 buts et 2 passes décisives après les 12 premières journées de Ligue 1. Mais l’attaquant jordanien est surtout le joueur le plus rapide depuis le début de la saison. Le Montpelliérain a été flashé à 36,31 km/h et devance Andy Pelmard. Le défenseur de Clermont a lui été chronométré à 36,14 km/h.

Jonathan Clauss sur le podium

Connu pour sa rapidité, Jonathan Clauss complète le podium avec une vitesse de pointe de 36,11 km/h. Derrière le latéral de l’OM, ils sont trois à avoir été flashés à 35,97 km/h avec le Nantais Moses Simon, le Monégasque Folarin Balogun et le Marseille Pierre-Emerick Aubameyang.

Le reste du Top 10 est composé du Lorientais Joel Mvuka (35,96 km/h), du Nantais Abdoul Kader Bamba (35,95 km/h), du Brestois Kenny Lala (35,94 km/h) et du Parisien Achraf Hakimi ainsi que du Strasbourgeois Emanuel Emegha (35,90 km/h).

En revanche, Kylian Mbappé, réputé pour sa pointe de vitesse, ne figure pas dans ce classement. Mais l’attaquant du PSG se console en occupant la tête du classement des buteurs avec 13 réalisations en Ligue 1 depuis l’entame de la saison.