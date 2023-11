Ligue des champions : composition, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur PSG-Newcastle

Le PSG accueille Newcastle, ce mardi (21h), pour la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions avec la possibilité de se qualifier pour les 8es de finale. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

Composition probable du PSG

Donnarumma - Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele - Ruiz, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Kolo Muani (ou Ramos), Mbappé

Arbitre

Szymon Marciniak a été désigné pour diriger cette rencontre entre le PSG et Newcastle. Âgé de 42 ans, l’arbitre polonais est doté d’une très solide expérience au niveau international. Il a notamment été au sifflet de la dernière finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine en décembre 2022 et a arbitré celle de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan en juin dernier. Et il est bien connu du club de la capitale pour l’avoir dirigé à quatre reprises, avec trois victoires contre le FC Barcelone en février 2017 (4-0, 8e de finale aller), Liverpool en novembre 2018 (2-1, phase de groupes) et Galatasaray en octobre 2019 (0-1, phase de groupes) et une défaite face au RB Leipzig en novembre 2020 (2-1, phase de groupes).

Stade

Le PSG reçoit Newcastle au Parc des Princes, qui fera encore le plein pour ce rendez-vous européen. Et alors que 2.000 fans des Magpies devraient faire le déplacement, Luis Enrique compte sur le soutien des supporters parisiens. «Si le Parc des Princes est un stade chaud, je veux voir la meilleure version de notre public surtout quand l’adversaire nous posera des problèmes. On a besoin d’un stade plus chaud et passionnel que d’habitude», a déclaré l’entraîneur du club de la capitale.

Match aller

Au match aller, début octobre, le PSG avait sombré sur la pelouse de Saint James’ Park (4-1). En Angleterre, le club de la capitale avant concédé sa 2e plus large défaite en Ligue des champions sous l’ère QSI après la «remontada» face au FC Barcelone en mars 2017. Sur une erreur de relance de Marquinhos, Miguel Almiron avait hérité du ballon et ouvert le score (17e) avant que Dan Burn ne double la mise de la tête avant la pause (40e). Au retour des vestiaires, Sean Longstaff avait trompé Gianluigi Donnarumma d’un tir croisé (50e). Si Lucas Hernandez avait redonné espoir aux Parisiens (56e), Fabian Schär avait scellé le succès de Newcastle dans le temps additionnel (90e+1).

Situation du groupe

Avant cette 5e journée, le Borussia Dortmund occupe la 1ère place du groupe F avec 7 points. Le club allemand devance le PSG (6 points), alors que l’AC Milan pointe au 3e rang (5 points) et Newcastle est lanterne rouge (4 points).

Paris qualifié si…

Le PSG sera qualifié pour les 8es de finale en cas de victoire face aux Magpies et si, dans le même temps, l’AC Milan ne s’impose pas à domicile contre le Borussia Dortmund. De son côté, Newcastle sera éliminé en cas de défaite au Parc des Princes.

Forme

Depuis la dernière journée et la défaite contre l’AC Milan (2-1), Paris s’est imposé à Reims (0-3) et a signé un succès de prestige face à Monaco (5-2) pour conforter sa place en tête de la Ligue 1. Pour sa part, Newcastle, 7e de Premier League, s’est incliné à Bournemouth (2-0) avant de largement dominer Chelsea, ce week-end, à domicile (4-1).

Diffusion TV

La rencontre entre le PSG et Newcastle sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ Foot.