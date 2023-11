NBA : Victor Wembanyama a joué avec une grossière erreur de flocage sur son maillot contre les Warriors (photos)

Victor Wembanyama a joué une mi-temps avec son nom mal orthographié sur son maillot, floqué «Wembanyana» ce vendredi 24 novembre lors d'un match entre les San Antonio Spurs et les Golden State Warriors.

Rien ne va plus chez les Spurs. En plus d’occuper la dernière place de la conférence Ouest, Victor Wenbanyama a joué la première mi-temps du match contre les Golden State Warriors avec un maillot floqué «Wembanyana».

Ce n'est qu'au cours du deuxième quart-temps que la correction a été apportée, le personnel des Spurs a fourni au joueur un maillot avec son nom bien orthographié.

Wembanyama's name was misspelled on his jersey





He has now switched to a correct one pic.twitter.com/j7Ge1qiG3L

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 25, 2023