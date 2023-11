«Apporter au club mon énergie» : Matt Pokora investit dans le club de basket de Strasbourg

Originaire d’Alsace, le chanteur Matt Pokora a décidé d’investir dans le club de basket de Strasbourg, qui occupe la 9e place du championnat de France.

Matt Pokora n’est pas seulement un grand fan de foot. Il est également passionné de basket. Et alors qu’il est originaire d’Alsace, le chanteur (38 ans) a décidé d’investir dans le club de Strasbourg en devenant l’un des actionnaires majoritaires de la SIG (Strasbourg Illkirch-Graffenstaden). L’artiste est officiellement entré dans le capital de la formation strasbourgeoise, ce mardi, à hauteur de 300.000 euros.

Très heureux d’officialiser mon arrivée, en tant qu’actionnaire, au sein de @sigstrasbourg et de pouvoir m’impliquer dans la vie du club de ma ville . Hâte de me mettre au boulot avec les équipes ! pic.twitter.com/IUH2dQSLFT — Matt Pokora (@MPokora) November 28, 2023

«Je veux m’investir financièrement et personnellement dans la vie du club, comme la direction artistique pour l’expérience des fans au Rhenus (la salle de la SIG, ndlr)», a confié Matt Pokora, qui est actuellement en tournée.

Grand ami de Tony Parker, propriétaire de l’Asvel, il souhaite également faire profiter de sa notoriété au club. «J’aimerais apporter au club mon énergie et la lumière dont je bénéficie avec mon métier pour attirer de nouveaux supporters. On verra les premiers effets lors du lancement de la saison prochaine. J’ai envie de voir des maillots de la SIG dans la rue», a-t-il ajouté.

«Il nous rejoint et devient un des actionnaires importants du club aujourd'hui et, au-delà du fait qu'il investisse, il va aussi s’investir à nos côtés pour prendre en charge une partie importante du spectacle et du merchandising», a confié le président Christophe Schalk, qui s’est félicité de son arrivée.

Champion de France en 2005 et cinq fois finaliste entre 2013 et 2017, Strasbourg occupe la 9e place du championnat de France avec un bilan de six victoires contre sept défaites en 13 journées.