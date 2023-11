NBA : deux records historiques battus par LeBron James dans un même match

Lors de la lourde défaite des Los Angeles Lakers contre Philadelphie (138-94), dans la nuit de lundi à mardi, LeBron James a battu deux records très originaux.

Deux records en un match. LeBron James (38 ans) est devenu le joueur au temps de jeu le plus élevé de l'histoire de la Ligue (il compte désormais 66 319 minutes) devant Kareem Abdul-Jabbar (66 297 minutes), lundi en NBA. Mais il a aussi vécu la plus lourde défaite de sa carrière lors du revers à Philadelphie (138-94).

S’il a atteint la barre des 44 points, le «King» a vécu un cauchemar face aux coéquipiers de Joël Embiid qui ont battu le record de tirs à trois points réussis cette saison (22 sur 46). «Ils nous ont tués à trois points», a confié LeBron James pas vraiment enjoué de son record de minutes disputées. «Cela ne veut pas dire grand-chose pour moi», a-t-il lâché à la fin du match.

LeBron James suffers the heaviest defeat of his career as the Lakers are beaten by 44 POINTS in 138-94 loss to the Sixers... on a rollercoaster night for the NBA legend after he set all-time league record for minutes played https://t.co/zCC1lBSkA2 pic.twitter.com/2kJsAeLlgp

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 28, 2023