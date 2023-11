Ligue des champions : quel est ce nouveau record battu par Kylian Mbappé face à Newcastle ?

Kylian Mbappé a arraché l’égalisation sur pénalty dans les ultimes secondes, mardi soir, face à Newcastle lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (1-1).

Un nouveau record pour Kylian Mbappé. Un de plus dans la carrière de l’attaquant tricolore. Le champion du monde 2018 a arraché l’égalisation pour le PSG, mardi soir, face à Newcastle lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, en transformant un pénalty dans les ultimes secondes du temps additionnel (1-1).

Alors que les Parisiens ont manqué une multitude d’occasions, il a trompé le gardien des Magpies Nick Pope après 97 minutes et 18 secondes de jeu. Il s’agit du but le plus tardif de l’histoire du club de la capitale toutes compétitions confondues.

@KMbappe a inscrit Newcastle le but le plus tardif de l'histoire du Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues. #PSGNEW I #UCL pic.twitter.com/HmOnDmIMSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 28, 2023

Et en plus d’être historique, ce but est capital pour l’avenir européen du champion de France en titre. A l'issue de match nul, les hommes de Luis Enrique conservent leur destin en main pour se qualifier pour les 8es de finale. Toujours à la 2e place de leur groupe avec 7 points, derrière le Borussia Dortmund (10 points), ils joueront leur qualification dans deux semaines contre le club allemand. Et une victoire en Allemagne leur permettrait de décrocher leur billet et même de terminer en tête du groupe F.

Un match nul pourrait également suffire si Newcastle ne s’impose pas contre l’AC Milan, tout comme une défaite à l’unique condition qu’il n’y ait pas de vainqueur entre Newcastle et Milan. Mais le plus simple reste de gagner outre-Rhin pour s’éviter toute mauvaise surprise et une élimination précoce. Même si Paris est déjà assuré d’être reversé au moins en Ligue Europa.