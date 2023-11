NBA : Victor Wembanyama livre une anecdote quand il était jeune joueur de foot

Dans sa jeunesse, Victor Wembanyama a également joué au football, au poste de gardien de but. Et le basketteur français n’a pas connu que des succès, loin de là.

Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio sont empêtrés dans une interminable série de défaites. Avant d’affronter Atlanta, la nuit prochaine, la franchise texane, qui n’a remporté que trois matchs en NBA cette saison, reste sur 12 revers d’affilée et pointe à la dernière place de la conférence Ouest. La dernière victoire du basketteur français et de ses coéquipiers remonte au 3 novembre dernier contre Phoenix (121-132). Mais le prodige français n'est pas inquiet, lui qui a déjà connu pire à une époque où il était jeune footballeur.

«Le plus grand nombre de défaites que j’ai subies, c’était probablement quand je jouais au football. Nous n’avions vraiment pas une très bonne équipe», a lâché, non sans humour, «Wemby» dans des propos rapportés par The Athletic. Et il évoluait au poste de gardien de but sans grande réussite. «Quand vous devez garder les cages face à des contres rapides à trois contre un toute la journée, c’est difficile», a-t-il ajouté. Et d’assurer : «Ce n’était pas ma faute. Vraiment.»

S’il reste un passionné de football, et notamment un grand fan du PSG, il a finalement bien fait d’utiliser ses mains non plus pour arrêter les buts mais pour jouer au basket.