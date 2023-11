Euro 2024 : quand aura lieu le tirage au sort de la phase de groupes ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de l’Euro 2024, qui sera organisé en Allemagne l'été prochain, sera effectué ce samedi 2 décembre à Hambourg (18h). L’équipe de France sera parmi les six têtes de série.

Tous les regards seront tournés vers Hambourg. C’est dans cette ville du nord de l’Allemagne que le tirage au sort de la phase de groupes de l’Euro 2024 sera effectué ce samedi 2 décembre, à 18h. Les 24 nations qualifiées seront réparties en six groupes de quatre équipes. Lors de ce tirage au sort, l’équipe de France, qui a terminé en tête de son groupe des éliminatoires devant les Pays-Bas, fera partie des têtes de série, au même titre que l’Allemagne, pays organisateur de cette 17e édition, du Portugal, de l'Espagne, de l'Angleterre et de la Belgique.

Les Allemands, qui figureront dans le groupe A, sont également assurés de disputer le match d’ouverture, programmé le vendredi 14 juin (21h) à l’Allianz Arena de Munich. L’enceinte bavaroise, qui avait accueilli quatre matchs de l’Euro 2020, est l’un des dix stades de la compétition.

Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, seront qualifiés pour les 8es de finale, qui marqueront le début de la phase à élimination direct jusqu’à la finale, qui se jouera le 14 juillet à l’Olympiastadion. L’antre berlinois avait déjà été le théâtre de la finale de la Coupe du monde 2006 avec le sacre de l’Italie contre la France (1-1, 5 tab 3).