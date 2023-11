Football : énervé, un dirigeant de club brésilien veut s’en prendre aux responsables de la VAR en plein match (vidéo)

Le directeur de l’équipe de football brésilienne des Corinthians a essayé de s’en prendre aux responsables du VAR dimanche soir lors d’un match contre le Grêmio.

Une scène complètement folle. En colère, Alessandro Nunes, directeur du club de football des Corinthians, a exprimé sa colère dimanche soir, en plein match de son équipe dans le championnat brésilien. A la pause, le dirigeant a couru dans les couloirs pour tenter de s'expliquer avec les responsables du VAR.

«Je suis allé protester contre l'incompétence du responsable du VAR. Je sais que ce n'est pas un comportement décent pour un dirigeant de football, pour quelqu'un qui fait partie d'une structure professionnelle... Mais je devais parler et m'exprimer», a tenté d’expliqué le dirigeant à ESPN.

Alessandro, diretor do Corinthians, tenta invadir sala do VAR na Arena do Grêmio!#FutebolNaESPN pic.twitter.com/N8qhc1S4pn

— SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) November 12, 2023