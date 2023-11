Ligue 1 : qui pour remplacer Fabio Grosso comme entraîneur à Lyon ?

Après avoir écarté Fabio Grosso, ce jeudi, Lyon est désormais à la cherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer l’Italien sur le banc. En attendant, Pierre Sage, directeur du centre de formation de l’OL, va assurer l’intérim.

Fabio Grosso à Lyon, c’est déjà fini. Un peu plus de deux mois seulement après son arrivée sur le banc lyonnais, en remplacement de Laurent Blanc, l’entraîneur italien a été écarté, ce jeudi, par le club rhodanien. Alors que l’OL occupe toujours la dernière place du classement, avec 7 points en 12 matchs, l’ancien défenseur affiche un terne bilan avec une seule victoire, deux nuls et quatre défaites en sept matchs, dont la dernière concédée, dimanche dernier, face à Lille à domicile (0-2). Celle de trop.

4 - Fabio Grosso compte 4 défaites sur le banc de Lyon en Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), le plus haut total pour un entraîneur de l'OL après 7 matches dans l'élite depuis Raymond Domenech en 1989/90 (4 également). Poussif. pic.twitter.com/JracqFxx20 — OptaJean (@OptaJean) November 26, 2023

Pour le remplacer à la tête des Gones, les dirigeants ont plusieurs noms en tête. Le premier est Bruno Genesio. Alors qu’il vient tout juste de quitter Rennes, il a l’avantage de parfaitement connaître le club qu’il a côtoyé pendant de très longues années et qu’il a entraîné entre 2015 et 2019. Et lui-même ne serait pas contre un retour. Mais ce n’est pas la seule piste étudiée par Lyon. Deux anciens entraîneurs de l’OM sont également ciblés avec le Croate Igor Tudor et l'Argentin Jorge Sampaoli. Tous les deux sont également libres et ont connu le nouveau directeur sportif lyonnais David Friio lors de leur passage respectif à Marseille.

D’autres entraîneurs, dont les noms n’ont pas filtré, ont également été sondés. En attendant, Pierre Sage, directeur du centre de formation de l’OL, a été désigné pour assurer l’intérim et il devrait être sur le banc, samedi, à Lens (14e journée de Ligue 1) et peut-être à Marseille, mercredi prochain, pour le match en retard de la 10e journée. Cette rencontre avait été reportée fin octobre après le caillassage du bus de l’OL, blessant sérieusement à l’œil Fabio Grosso, qui s’était fait poser plusieurs points de suture.