Ligue 1 : Kylian Mbappé entre dans le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat

Auteur de son 15e but de la saison en Ligue 1, ce dimanche 3 décembre, lors de la victoire du PSG sur la pelouse du Havre (0-2), Kylian Mbappé a fait son entrée dans le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat de France.

Inévitable Kylian Mbappé. Une fois encore, l’attaquant français a été l’un des principaux artisans de la victoire du PSG, ce dimanche 3 décembre, au Havre lors de la 14e journée de Ligue 1 (0-2). En difficulté et en infériorité numérique, après l’expulsion de Gianluigi Donnarumma très tôt dans la rencontre (10e), le champion de France s’est encore remis à son numéro 7 pour décrocher un nouveau succès.

Capitaine en l’absence de Marquinhos, le champion du monde 2018 a ouvert le score avec une frappe enveloppée du pied droit, qui a terminé au fond des filets avec l'aide du poteau (23e), inscrivant son 15e but de la saison en championnat.

Kylian Mbappé intègre le Top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat de France, à seulement 24 ans





Il grimpe à la 9ème position, à égalité avec Carlos Bianchi et Gunnar Andersson #HACPSG | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/jXjwmUoJta — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 3, 2023

Une énième réalisation symbolique pour le natif de Bondy. Avec ce 179e but en Ligue 1 (en 230 matchs), Kylian Mbappé a intégré le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat de France. À seulement 24 ans. Il pointe même au 9e rang à égalité avec Carlos Bianchi et Gunnar Andersson, et il a désormais Fleury Di Nallo (187 buts) en ligne de mire.

Ce classement est dominé par Delio Onnis (299 buts) devant Bernard Lacombe (255 buts) et Hervé Revelli (216 buts). Reste à savoir dans quelle mesure Kylian Mbappé pourra bouleverser ce classement, alors qu’il sera en fin de contrat avec le PSG en juin prochain.