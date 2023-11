Brésil : un ancien joueur du PSG viré deux mois seulement après son arrivée à Coritiba

Arrivé au début du mois de septembre à Coritiba, l’attaquant espagnol Jesé Rodriguez, passé par le PSG, a été libéré par le club brésilien, relégué en 2e division à trois journées de la fin de la saison.

Son séjour au Brésil a duré à peine deux mois. Arrivé en décembre dernier à Coritiba, alors qu’il était sans club, Jesé Rodriguez a été libéré par le club brésilien à trois journées de la fin de la saison. Battue, le week-end dernier, sur la pelouse de Fluminense (2-1), où l’attaquant espagnol avait inscrit son unique but, la formation auriverde est déjà reléguée en 2e division et cherche désormais à restructurer son effectif en vue de la saison prochaine.

O Coritiba SAF comunica que, a partir desta data, os atletas Henrique, Andreas Samaris, Boschilia, Lucas Barbosa e Jesé Rodríguez estão liberados de realizar atividades junto ao Clube.





A liberação antecipada dos atletas está alinhada com o objetivo de antecipar o planejamento… pic.twitter.com/PAQfgI6nzP — Coritiba (@Coritiba) November 29, 2023

L’ancien joueur du PSG (2016-2021) n’est en effet pas le seul à avoir été poussé dehors par Coritiba. Henrique, Andreas Samaris, l'ancien monégasque et nantais Gabriel Boschilia et Lucas Barbosa ont subi le même sort. «La libération anticipée de ces joueurs s’inscrit dans l’objectif de préparer la saison 2024», a indiqué le club dans un communiqué. En tout, Jesé n’a joué que six rencontres sous le maillot de Coritiba, sans jamais être titulaire, pour un total de 100 minutes jouées et donc une seule réalisation.

A 30 ans, il va donc devoir trouver un nouveau défi, lui dont la carrière est quasiment au point mort depuis son passage à Paris. Recruté au Real Madrid pour 25 millions d’euros, il n’a jamais réussi à s’imposer dans le club de la capitale et à enchaîner les prêts (Las Palmas, Stoke City, Bétis Séville, Sporting Lisbonne) avant de prendre la direction de Las Palmas.

Il a ensuite posé ses valises à Ankaragücü en Turquie puis à la Sampdoria en Italie et enfin au Brésil. Autant d’expériences qui se sont révélées loin d’être concluantes et qui vont le contraindre à nouveau de rebondir ailleurs.