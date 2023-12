Euro 2023 de Natation : programme, TV, Français… Tout savoir sur les championnats d’Europe petit bassin

L’Euro 2023 de natation commence ce mardi jusqu’au dimanche 10 décembre en Roumanie. Programme, TV, Français en lice… Voici tout ce qu’il faut savoir sur les championnats d’Europe petit bassin.

Où et quand se déroule l’Euro 2023 de nation ?

De ce mardi 5 au dimanche 10 décembre, Otopeni (Roumanie) accueille l'élite continentale aux Championnats d'Europe de natation en petit bassin.

Les Français en lice

Florent Manaudou, engagé sur 50 m nage libre

David Aubry, engagé sur 800 m et 1 500 m nage libre

Pacôme Bricout, engagé sur 800 m et 1 500 m nage libre

Romain Fuchs, engagé sur 200 m et 400 m nage libre

Maxime Grousset, engagé sur sur 50 m et 100 m papillon, 50 m, 100 m et 200 m nage libre et 100 m quatre nages

Stanislas Huille, engagé sur 50 m papillon et 100 m dos

Damien Joly, engagé sur 800 m et 1 500 m nage libre

Emilien Mattenet, engagé sur 400 m quatre nages

Yohann Ndoye Brouard, engagé sur 100 m et 200 m dos

Mewen Tomac, engagé sur 50 m, 100 m et 200 m dos

Charlotte Bonnet, engagée sur 100 m nage libre, 100 m quatre nages et 200 m quatre nages

Beryl Gastaldello, engagée sur 50 m et 100 m nage libre, 50 m papillon, 100 m dos et 100 m quatre nages

Lara Grangeon, engagée sur 1 500 m nage libre et 400 m quatre nages

Anastasiia Kirpichnikova, engagée sur 400 m, 800 m et 1 500 m nage libre

Pauline Mahieu, engagée sur 100 m et 200 m dos

Mary-Ambre Moluh, championne d’Europe junior et engagée sur 100 m dos

Analia Pigrée, engagée sur 50 m et 100 m dos

Emma Terebo, engagée sur 200 m dos

Lucile Tessariol, engagée sur 200 m et 400 m nage libre

Le programme complet

Mardi 5 décembre

Matin – Séries

400 m 4 nage femmes

400 m nage libre hommes

50 m nage libre F

50 m dos H

100 m brasse F

100 m papillon H

Relais 4x50 m nage libre F et H

800 m nage libre F

Après-midi – Demi-finales et finales

400 m 4 nage F Finale

400 m nage libre H Finale

50 m nage libre F Demi-finales

50 m dos H Demi-finales

100 m brasse F Demi-finales

100 m papillon H Demi-finales

Relais 4x50 m nage libre F et H Finales

Mercredi 6 décembre

Matin – Séries

200 m dos F

50 m NL H

200 m papillon F

100 m brasse H

100 m 4 nages F

Relais 4x50 m 4 nages H

1 500 m NL H

Après-midi – Demi-finales et finales

50 m NL F Finale

50 m dos H Finale

100 m brasse F Finale

50 m NL H Demi-finales

200 m papillon F Demi-finales

100 m papillon H Finale

800 m NL F Finale

100 m brasse H Demi-finales

200 m dos F Demi-finales

100 m 4 nages F Demi-finales

Relais 4x50 m 4 nages H Finale

Jeudi 7 décembre

Matin – Séries

100 m NL F

200 m 4 N H

200 m brasse F

100 m dos H

50 m dos F

200 m papillon H

Relais 4x50 m 4 N F

1 500 m NL F

Après-midi – Demi-finales et finales

200 m dos F Finale

50 m NL H Finale

200 m papillon F Finale

200 m 4 N H Demi-finales

100 m NL F Demi-finales

100 m dos H Demi-finales

100 m 4 N F Finale

1 500 m NL H Finale

200 m brasse F Demi-finales

200 m papillon H Demi-finales

50 m dos F Demi-finales

100 m brasse H Finale

Relais 4x50 m 4 N Finale

Vendredi 8 décembre

Matin – Séries

100 m dos F

200 m NL H

100 m papillon F

200 m brasse H

200 m 4 N F

50 m papillon H

Après-midi – Demi-finales et finales

200 m 4 N H Finale

100 m NL F Finale

100 m dos H Finale

200 m NL H Demi-finales

100 m papillon F Demi-finales

200 m brasse F Finale

200 m papillon H Finale

50 m dos F Finale

200 m brasse H Demi-finales

200 m 4 N F Demi-finales

50 m papillon H Demi-finales

1 500 m NL F Finale

Samedi 9 décembre

Matin – Séries

50 m brasse H

200 m NL F

200 m dos H

50 m brasse F

100 m NL H

100 m 4 N H

50 m papillon F

Relais 4x50 m NL mixte

800 m NL H

Après-midi – Demi-finales et finales

100 m dos F Finale

200 m NL H Finale

100 m papillon F Finale

200 m brasse H Finale

200 m NL F Demi-finales

200 m 4 N F Finale

50 m papillon H Finale

100 m 4 N H Demi-Finales

50 m brasse F Demi-finales

50 m brasse H Demi-finales

100 m NL H Demi-finales

50 m papillon F Demi-finales

200 m dos H Demi-finales

Relais 4x50 m NL mixte Finale

Dimanche 10 décembre

Matin – Séries

400 m 4 N H

400 m NL F

Relais 4x50 m 4 nages mixte

Après-midi – Finales

100 m 4 N H

50 m brasse H

200 m NL F

200 m dos H

400 m NL F

400 m 4 N H

50 m brasse F

100 m NL H

50 m papillon F

800 m NL H

Relais 4x50 m 4 nages mixte

Sur quelle chaîne TV regarder l’Euro 2023 ?

La compétition est à suivre en direct sur France.tv