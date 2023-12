Formule 1 : le calendrier complet des courses sprint en 2024

Comme cette année, six courses sprint seront au programme de la saison 2024 de Formule 1. Elles auront lieu en Chine, à Miami, en Autriche, aux Etats-Unis, au Brésil et au Qatar.

La saison 2024 de Formule 1 sera riche de 24 Grands Prix et six courses sprint. Ces courses au format réduit (100 km) seront au même nombre qu’en 2023 avec l’Autriche (30 juin), les Etats-Unis (20 octobre), le Brésil (3 novembre) et le Qatar (1er décembre), déjà présents la saison précédente, auxquels s’ajoutent la Chine (21 avril) et Miami (5 mai).

La Chine et Miami remplacent la Belgique et l’Azerbaïdjan, qui figurent néanmoins toujours au calendrier. Ces circuits ont été choisis car ils «favorisent les dépassements et permettent des courses serrées et divertissantes», a indiqué Formule One dans un communiqué. Concernant le format, des modifications sont toujours à l'étude, tout comme la possibilité d'une grille inversée.

La saison 2024 de Formule 1 s’ouvrira le 2 mars prochain avec le Grand Prix de Bahreïn avant de s’achever à Abu Dhabi le 8 décembre, alors que les essais de pré-saison se dérouleront sur le circuit de Sakhir, du 21 au 23 février.

Le calendrier des courses sprint

21 avril : Grand Prix de Chine

5 mai : Grand Prix de Miami

30 juin : Grand Prix d’Autriche

20 octobre : Grand Prix des Etats-Unis

3 novembre : Grand Prix du Brésil

1er décembre : Grand Prix du Qatar