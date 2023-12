Raid des Alizés 2023 : Championnes du monde, solidarité, Koh-Lanta… tout savoir sur cette aventure 100% féminine en Martinique

Le Raid des Alizés 2023, qui commence officiellement ce mercredi, se déroule en Martinique jusqu’au dimanche 10 décembre en Martinique. Voici tout ce qu’il faut savoir de ce raid féminin très réputée et surtout très solidaire.

C’est l’un des événements les plus attendus de l’année. Le Raid des Alizés est de retour cette année pour une nouvelle édition. Les différentes équipes 100% féminines ont pris l’avion de Paris mardi pour rallier Fort-de-France en Martinique et se lancer dans une aventure hors du commun. Après les présentations lors d'une soirée inaugurales, elles se lanceront toutes dès ce mercredi dans une grande aventure.

Quel est le concept ?

Créé en 2015, le Raid des Alizés, coorganisé par le Comité Martiniquais du Tourisme et TV Sport Events, est un raid d'aventure solidaire 100% féminin qui a eu lieu en Martinique. 75 équipes composées de trois participantes réalisent différentes épreuves (trail, VTT, kayak, course d’orientation…) sur l’île. Chaque soir, pendant 5 jours, elles bivouaquent dans un espace préservé et sauvage de la Martinique.

Deux championnes du monde présentes

Parmi les 225 sportives inscrites cette année, on retrouve deux championnes olympiques : Lucie Décosse (judo) et Muriel Hurtis (athlétisme). Triple championne du monde et championne olympique à Londres en 2012, la judokate fait partie de l'équipe «Sista Yana» et s’est entourée de ses deux sœurs Gwladys et Jessica. De son côté, Muriel Hurtis a brillé dans les épreuves d’athlétisme (200 mètres et relais 4x100 mètres) remportant plusieurs médailles dans des compétitions internationales. Elle fait partie de l'équipe «Aix-et-Lentes», avec Stéphanie Braise et Caroline Califano

Trois ex-candidates de Koh-Lanta

Trois anciennes participantes de Koh-Lanta sont de la partie : Tania Cakarevic, Anne-Sophie Mounier et Wafa Brundson. Gymnaste depuis l'enfance, Anne-Sophie s’est fait connaître dans Koh-Lanta 2022. Tania Cakarevic a été finaliste de l'émission Koh-Lanta : Le Feu Sacré en 2023. Elles font toutes les deux parties de l'équipe «Avocamexia» avec Camille Mahé Chastel.

Wafa Brundson a participé à Koh-Lanta en 2010 et s'est lancée plusieurs années plus tard dans l'aventure de Mamans et Célèbres. Elle fait partie de l'équipe « Mawalie » avec Amélie Coulon et Maryline Demangel.

Une coach de référence

Pour cette 8e édition, c’est Lucile Woodward qui est coach sportive. Journaliste santé, professeur de fitness, elle est l’une des coachs sportives les plus connues de France.

D’où viennent les participantes ?

Les candidates ne sont pas toutes des sportives dans la vie de tous les joueurs et viennent en général de toute la société civile (cadres, militaires, influenceuses...). Elles viennent de métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Suisse et Belgique.

Combien coûte l'inscription ?

L'inscription s'élève à 10.275,75 euros (9.600 euros) par équipe au départ de Paris-Orly (incluant les 3 billets d'avion A/R) et à 8.775,75 euros (8.100 euros) pour les équipes locales. Les équipes peuvent trouver des sponsors, partenaires pour aider au financement.