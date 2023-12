UFC : quelles sont les règles pour arrêter un combat ?

Après la colère de Dana White, patron de l’UFC, après un combat arrêté tardivement par l’arbitre, la question des règles concernant l’arrêt d’un affrontement est posée. Voici les réponses.

Il est rare de le voir si énervé. Le président de l'UFC s'est en effet montré très furieux en conférence de presse, dimanche, après que l'arbitre Kerry Hatley ait mis du temps à arrêter le combat entre Bobby Green et Jalin Turner.

Au Moody Center d’Austin, la fin du combat entre Turner et Green a tourné court. Le premier infligeant au second un KO impressionnant dès le 1er round. Seulement, cette fin de combat a été marqué par une pluie de coups sur le vétéran de 37 ans totalement inconscient. Pendant 13 secondes, l’arbitre a laissé Turner frapper son adversaire.

L'arbitre garant du physique des combattants

«C'est fou. Je n'avais jamais été en colère contre un arbitre avant ça. Quelqu’un pourrait mourir d’une merde pareille. WTF», a posté le Nigérian Sodiq Yusuff dans un post X (ex-Twitter). De quoi faire réagir Dana White indiqué qu’il avait assisté à «l’un des pires arrêts» qu’il n’ait jamais vus.

Mais alors concrètement, y a-t-il une règle stipulant que l’arbitre doit stopper le combat à un moment donné ? Il existe différentes façons de remporter un combat MMA : le KO (Knockout), le TKO (KO technique), la soumission, la soumission technique, la technical decision, le technical draw, la disqualification d’un combattant ou le no-contest.

Parmi ces «finishs», nombreux sont effectués par l’arbitre dans l’octogone. Le TKO est une décision prise par l’arbitre, le médecin ou les hommes de coin. Il est réalisé lorsque le combattant n’est plus en mesure de combattre normalement. Cela peut être le cas lorsqu’un combattant encaisse trop de coups et ne se défend pas ou qu’il est victime d’une douleur très forte. C’est aussi le cas quand il n’arrive pas à répondre à l’arbitre qui lui pose des questions.

TKO, soumission…

«En général, lorsque je vois qu’un combattant est moins bien, je lui demande toujours de réagir, de me montrer qu’il est en capacité de continuer en donnant des coups à son adversaire, sinon j’arrête le combat, expliquait à CNEWS il y a quelques mois Loïc Pora, ancien combattant désormais arbitre de MMA (ARES, UFC, HexagoneMMA). Après qu’un combattant ait été envoyé au sol et se relève, on lui pose souvent une question pour savoir si ça va. Par exemple, ‘comment est-ce qu’il s’appelle ?’ ou s’il sait où on se trouve.»

Dans la même trempe que le TKO, l’arbitre intervient aussi concernant la soumission technique lorsqu’un adversaire ne peut plus supporter un étranglement ou une clé et la technical decision (un participant n’est plus capable de poursuivre le combat suite à un accident non intentionnel).

En somme, l’arbitre doit être en mesure de jauger à quel moment il va stopper le combat. L’objectif de l’arbitre étant de protéger l’intégralité physique des deux combattants.