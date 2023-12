UFC : un combattant met son adversaire KO avec une surprenante projection (vidéo)

Lors de l’UFC Austin, ce samedi, le dénommé Drakkar Klose a réalisé un KO très rare et impressionnant contre Joe Solecki.

Un KO qui va faire le tour des réseaux sociaux pendant quelques temps. L’Américain Drakkar Klose a réalisé un «Slam KO» ou «Power Bomb KO», selon les spécialistes, ce samedi lors de l’UFC Fight Night d’Austin. En d’autres termes, il a soulevé son adversaire pour l’envoyer d’un coup puissant au tapis.

Opposé à Joe Solecki, le vétéran américain (35 ans) a effectué cette action dès le premier round, alors qu’il restait plus de trois minutes encore. Au moment de l’impact, Solecki s’est endormi sur le coup.

Un moment impressionnant et rare dans un octogone. Francis Ngannou l’avait notamment effectué sur Ciryl Gane lors de leur affrontement. Même si le Français n’était pas tombé KO.

A noter que le combat suivant entre Zachary Reese et Cody Brundage s’est lui aussi terminé sur un «Slam KO».

4.



Zachary Reese vs Cody Brundage



Brundage via KO in Round 1





Similar to the last fight, Brundage was caught in an armbar attempt by Reese but he slam KO's him as well. Madness, this is so rare pic.twitter.com/PGdCyMjVLp

— PantojaGOAT (@Pantoja_GOAT) December 3, 2023