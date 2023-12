Boxe : le nouveau bolide de Floyd Mayweather (vidéo)

L’ancien boxeur américain Floyd Mayweather a ajouté un nouveau bolide à son incroyable collection de voitures de sport, avec une McLaren 750 S Spider.

L’impressionnant garage de Floyd Mayweather s’est encore agrandi. L’ancien boxeur américain est l’heureux propriétaire d’une multitude de bolides, tous plus rutilants les uns que les autres. Il a en sa possession des Ferrari, des Porsche, des Lamborghini, des Rolls-Royce, des Bentley et tant d’autres voitures aussi sportives que luxueuses. Et «Money», comme il est surnommé, a complété sa riche collection avec une McLaren 750 S Spider de couleur jaune.

Son nouveau «jouet», comme il aime appeler ses voitures, est équipé d’un moteur V8 bi-turbo et il n’a besoin que de 2,8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Sa vitesse de pointe est de 332 km/h. Alors qu’il ne manque jamais une occasion d’exhiber sa richesse, il a posté une vidéo de son nouveau bolide sur les réseaux sociaux pour rendre envieux ses «ennemis».

Et son prix a de quoi faire tourner la tête. Cette McLaren 750 S Spider est estimée à plus de 320.000 euros. Mais rien n’est trop beau ni trop cher pour Floyd Mayweather.