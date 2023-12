Ligue 1 : Lyon est-il déjà condamné à descendre en Ligue 2 ?

Battu, mercredi soir, à Marseille (3-0) en match en retard de la 10e journée de Ligue 1, Lyon occupe toujours la dernière place du classement et semble se diriger vers la Ligue 2.

La situation est alarmante à Lyon. Le club rhodanien a été corrigé, mercredi soir, à Marseille en match en retard de la 10e journée de Ligue 1 (3-0). Et avec cette 9e défaite de la saison en 14 matchs de championnat, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, qui n’ont remporté qu’une seule rencontre cette saison, restent empêtrés à la dernière place du classement avec seulement 7 points. Un total famélique qui laisse présager le pire pour l’OL à l’issue de la saison avec une relégation en Ligue 2.

14 - Aucune des 14 dernières équipes à avoir compté 7 points ou moins après 14 matches d’une saison de Ligue 1 (en comptant 3 points pour une victoire) n’a échappé à la relégation en fin d’exercice, depuis Sète en 1947/48 (6 points – 16e sur 18 au final). Miracle ? pic.twitter.com/34T4CM5LJm — OptaJean (@OptaJean) December 6, 2023

A en croire les statistiques, il y a même très peu d’espoirs pour que les Lyonnais parviennent à se sauver. Aucune des 14 dernières équipes à avoir compté 7 points ou moins après 14 matchs d’une saison de Ligue 1 (en comptant 3 points pour une victoire) n’a échappé à la relégation en fin d’exercice, depuis Sète en 1947/48 (6 points, 16e sur 18 au final), selon Opta. De quoi laisser craindre une issue dramatique pour les Gones.

Conscients du danger, ils veulent néanmoins y croire. A l’image de leur entraîneur intérimaire Pierre Sage. «Je ne pense pas qu’il n’y a plus d’espoir. Mais on a le devoir de travailler et d’essayer de prendre des points», a-t-il lâché. Dès dimanche lors de la venue au Groupama Stadium de Toulouse (14e), qui est un concurrent direct pour le maintien. Car en cas de victoire, Lyon reviendrait à trois points du TFC et se donnerait des raisons d’espérer.