Ligue 1 : pourquoi les supporters de Lille ont-ils lancé des peluches sur le terrain à la mi-temps du match contre Metz ? (vidéo)

A la mi-temps du match contre Metz (2-0), ce dimanche, les supporters de Lille ont lancé plusieurs centaines de peluches sur la pelouse de la Decathlon Arena.

Une initiative très touchante. A la mi-temps du match de Ligue 1, ce dimanche, entre Lille et Metz (2-0), les supporters du Losc ont lancé depuis les tribunes des centaines de peluches sur le bord de la pelouse de la Decathlon Arena. Ils ont répondu à l’appel des abonnés du club nordiste à l’origine de cette opération très fréquente aux Etats-Unis à l’approche des fêtes de fin d’année.

L'image de la journée : ce lancer de peluches des supporters du LOSC à destination des enfants dans le besoin avant Noël.



Après avoir été collectées par des bénévoles, ces peluches vont en effet être lavées puis redistribuées à des associations caritatives pour être offertes à des enfants défavorisés à Noël. «Ce lancer de peluches sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy est un événement solidaire imaginé par les sections de supporters du LOSC et auquel le Club s’associe. Son objectif est qu’aucun enfant ne reste sans cadeau pour les fêtes de fin d’année», avait indiqué le Losc sur son site officiel.

Chaque supporter a ainsi été autorisé à entrer dans le stade avec une peluche, qui ne devait pas dépasser 40 cm, être neuve ou en très bon état, et ne pas comporter de piles ni de batteries, selon les consignes passées par le club nordiste. Et au regard de la quantité de peluches lancées, l’opération a été un succès total et elle pourrait être amenée à se répéter. A Lille, mais pas seulement.