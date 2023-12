Ligue 1 : le PSG, l'OM, Lyon, Monaco et Nice vainqueurs, Lens accroché… Ce qu’il faut retenir de la 15e journée

Le PSG, l'OM, Lyon, Monaco ou encore Nice se sont imposés, ce week-end, lors de la 15e journée de Ligue 1, alors que Lens a concédé le match nul. Voici ce qu'il faut retenir.

Montpellier-Lens : 0-0

Lens a été freiné à Montpellier (0-0), vendredi en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Pour son retour à la Mosson, pour la première fois depuis son gros transfert estival, le nouvel avant-centre lensois Elye Wahi n'a pas réussi à convertir les rares occasions nordistes. Une semaine après avoir bien rebondi devant Lyon (3-2), dans la foulée du cauchemar européen à Arsenal (6-0), l'équipe de Franck Haise s'est un peu plus rassurée. Elle peut désormais se concentrer sur sa qualification pour l'Europa League mardi face aux Espagnols.

Rennes-Monaco : 1-2

L’AS Monaco a signé une deuxième victoire d'affilée, en jouant le dernier quart d'heure à 10 après l'exclusion du premier buteur, Vanderson. Mais l'international Youssouf Fofana a doublé la mise, avant de causer un penalty transformé par Benjamin Bourigeaud qui n'a pas permis à Rennes d'éviter une deuxième défaite de rang. Pour les Rennais en revanche, c’est compliqué. Les Bretons (12e) n'ont plus que trois longueurs d'avance sur le barragiste, Lorient, qui reçoit l'Olympique de Marseille pour le dernier match de la journée, dimanche à 20h45.

PSG-Nantes : 2-1

Le PSG a bien préparé son déplacement crucial à Dortmund mercredi en Ligue des champions en battant difficilement Nantes (2-1), samedi. Tranquillement en tête en championnat, Paris (36 points) n'a pas totalement convaincu avant d'aller mercredi en Allemagne, où il a besoin d'une victoire pour être sûr de se qualifier pour les 8es de finale de la C1. Après l'ouverture du score de Bradley Barcola, l'Égyptien Mostafa Mohamed a égalisé d'une tête puissante, mais Randal Kolo Muani a profité du deuxième temps d'un coup de pied arrêté pour redonner l'avantage à Paris, et la victoire. Bonne nouvelle toutefois pour Luis Enrique qui a enregistré les retours de son capitaine Marquinhos et son prodige Warren Zaïre-Emery. Nantes, qui avait gagné pour le premier match du nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec sur le banc contre Nice (1-0), la journée précédente, reste neuvième.

Nice-Reims : 2-1

Nice, dauphin du PSG, battu pour la première fois la semaine dernière à Nantes (1-0), n'a pas douté longtemps, en renouant avec la victoire contre Reims (2-1), après une erreur de main du gardien Yehvann Diouf. Avec 32 points, l'équipe de Francesco Farioli revient à quatre longueurs du leader parisien et maintient le voisin monégasque (3e), vainqueur à Rennes (2-1), à deux points derrière. L'ouverture du score a été signée Gaëtan Laborde (1-0, 55e). Le capitaine Yunis Abdelhamid a égalisé pour les Rémois (1-1, 78e). Mais le gardien champenois n'a pas eu la main assez ferme et Nice l'a emporté après un but de Jérémie Boga (2-1, 82e).

Clermont-Lille : 0-0

Lille, tenu en échec à Clermont (0-0), a réalisé une mauvaise opération dans la course à l'Europe. L'équipe de Paulo Fonseca a certes porté à 13 rencontres sa série d'invincibilité toutes compétitions confondues, mais reste au pied du podium à trois longueurs de Monaco (3e). De leur côté, les Clermontois, qui avancent très lentement dans la course au maintien, sont toujours relégables, 17e et avant-derniers avec onze points à un point du barragiste, Lorient (16e).

Metz-Brest : 0-1

Brest s’est offert une très belle opération grâce à un but dans les derniers instants de Jérémy Le Douaron contre Metz (1-0). Les Finistériens reviennent dans la course à l'Europe, à deux points de Lille (4e), tenu en échec à Clermont (0-0).

Strasbourg-Le Havre : 2-1

Dans la course au maintien, Strasbourg a réussi un joli coup en battant Le Havre (2-1) à la dernière seconde, grâce à une tête de son défenseur ivoirien Abakar Sylla. Les Alsaciens gagnent quatre places d'un coup par rapport au classement de dimanche matin et sont 10e, doublent leur adversaire, Metz (12e), Rennes (13e) et Montpellier (14e), tenu en échec par Lens (0-0) vendredi.

Lyon-Toulouse : 3-0

Sous les yeux de Jean-Michel Aulas, invité par John Textor, Lyon est venu à bout de Toulouse (3-0). Alexandre Lacazette a réveillé ses coéquipiers avec un triplé offrant à la lanterne rouge sa deuxième victoire de la saison, et sa première à domicile. L’OL revient à une longueur de l'avant-dernier, Clermont. L'entraîneur Pierre Sage récolte sa première victoire après deux matches perdus, depuis qu'il a remplacé Fabio Grosso, écarté après une défaite contre le Losc (2-0).

Lorient-Marseille : 2-4

Quatre à la suite pour l'OM. En déplacement à Lorient, en clôture de cette 15e journée de Ligue 1, Marseille a signé sa quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues au Moustoir (2-4). Les Olympiens ont fait la différence en première période avec l'ouverture du score rapide de Chancel Mbemba (3e), une réalisation de Leonardo Balerdi (33e) et un nouveau doublé de Pierre-Emerick en très grande forme actuellement (9e, 43e). Mais les hommes de Gennaro Gattuso ont connu plus de difficultés au retour des vestiaires. Alors que Romain Faivre a réduit la marque dans les dernières minutes du premier acte (41e), Benjamin Mendy a redonné espoirs aux Merlus (52e). Mais les Marseillais ont su perserver leur avantage malgré l'expulsion de Jonathan Clauss à dix minutes du coup de sifflet final (80e). Avec ce succès, l'OM remonte à la 6e place au classement, à deux longueurs de Brest (5e), avant de recevoir Clermont. De son côté, Lorient pointe au 16e rang avec seulement deux points d'avance sur Lyon (18e).