UFC : pour Benoît Saint-Denis, le clan Nurmagomedov est «chargé comme une mule»

Benoît Saint-Denis, combattant MMA français de l’UFC, a accusé de dopage le clan Nurmagomedov, dans lequel se trouve le champion de sa catégorie, Islam Makhachev.

Dans un entretien accordé au Figaro, Benoît Saint-Denis a chargé tout le clan Nurmagomedov dont fait partie Islam Makhachev, champion des lightweights, la catégorie du Français.

«Concernant la famille Nurmagomedov, par exemple, je n’ai plus aucun doute : ils sont chargés comme des mules. Ils sont intelligents dans leur manière de se doper, mais ils savent très bien le faire», a lâché le Français, habitué à pointer du doigt les utilisateurs de produits dopants dans le MMA.

Les Russes et les Américains dans le viseur

«Makhachev, le champion actuel des poids-légers de l’UFC, s’est fait attraper en 2016 ! Il s’est fait choper au meldonium, a rappelé l’ancien militaire. C’est un produit qui a fait que l’ensemble de la fédération russe a été sanctionné et retiré des Jeux olympiques de 2016.»

A l’époque, l'USADA (agence américaine contre le dopage) avait bien indiqué que Makhachev avait été test positif le 4 avril 2016 au meldonium, mais avait finalement précisé deux mois plus tard que le protégé de Khabib n'était pas directement responsable de la violation des règles antidopage. Le meldonium a été mis au point dans les années 1970 en ex-URSS. C’est un médicament utilisé dans la prévention des infarctus, vendu uniquement en Europe de l'Est et en Russie.

«Le dopage 'off season' existait à l’UFC avant le partenariat avec l’USADA, arrivée en 2016 : tous les monstres qui étaient là avant, même s’ils ont arrêté les produits et perdu beaucoup des effets positifs, en gardent des traces dans l’organisme», a indiqué ‘BSD’, qui avait déjà pointé du doigt ces pratiques sur CNEWS il y a quelques semaines. Notamment au sujet des Américains.

«Si je réalisais une carrière avec du dopage, je trahirais ma foi, ma famille, les valeurs en lesquelles je crois. C’est inacceptable. Je veux pouvoir me regarder dans une glace à la fin de ma carrière. Si ça ne me permet pas de franchir les dernières marches, tant pis. Je serai resté propre», a conclu celui qui devrait revenir dans l’octogone en mars prochain, peut-être en France.