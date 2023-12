Ligue des champions : Lens reversé en Ligue Europa après sa victoire contre Séville (2-1)

Eliminé de la Ligue des champions, Lens termine à la troisième place du groupe B après sa victoire contre Séville (2-1) ce mardi 12 décembre. Les Sang et Or sont reversés en Ligue Europa.

Lens sera toujours européen en février prochain. Vainqueurs du FC Séville (2-1) ce mardi soir, les hommes de Franck Haise terminent troisièmes de la poule B, derrière Arsenal et le PSV Eindhoven, et disputeront les barrages de la Ligue Europa au printemps prochain.

Si la première période n’a rien donné (0-0 à la pause, c’est au retour des vestiaires que les filets ont tremblé. Le club du bassin minier est parvenu à ouvrir le score d'un pénalty de Przemyslaw Frankowski (63e). Puis Facundo Medina a retenu le bras de Youssef En-Nesyri, provoquant à son tour un pénalty pour les Andalous.

Le Séville FC avait gagné un premier match

Brice Samba a dans un premier temps effectué un double arrêt de grande classe face à Sergio Ramos, puis a dû s'incliner lorsque l'inusable défenseur a retenté sa chance, l'arbitre estimant que le capitaine lensois s'était avancé. D'une superbe panenka garnie d'une provocation en prime à l'attention des supporters lensois, main sur l'oreille, Sergio Ramos a relancé le match.

Mais Angelo Fulgini a mis fin au suspense en donnant la victoire à son club en contre-attaque en toute fin de rencontre (90e+6), faisant rugir de bonheur Bollaert, qui aura peut-être droit à son printemps européen.

Avant le coup d'envoi, le Séville FC avait gagné un premier match. Cette fois contre la préfecture du Pas-de-Calais et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en obtenant du Conseil d’État la suspension de l'arrêté interdisant le déplacement de ses supporters au Stade Bollaert pour ce match de Ligue des champions. Cette décision avait été prise dans un contexte de tensions dans et aux abords des stades de football, en particulier après la mort d'un supporter nantais le 2 décembre avant une rencontre de Ligue 1 entre le FC Nantes et Nice.