Ligue 1 : les supporters de cinq clubs interdits de déplacement ce week-end

Les supporters de cinq clubs, dont ceux du PSG et Nice, ont été interdits de déplacement pour la 16e journée de Ligue 1, prévue ce week-end.

Cinq clubs vont être privés de leurs supporters. Le ministère de l’Intérieur a publié un arrêté, ce mercredi, pour interdire le déplacement des fans du PSG, de Nice, de Rennes, de Reims et de Brest, lors de la 16e journée de Ligue 1 programmée ce week-end.

«Seule une interdiction de déplacement collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter des équipes en déplacement ou se comportant comme tel est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens», indique l’arrêté publié au journal officiel.

Les supporters du PSG ne pourront donc pas se rendre à Lille pour soutenir le club de la capitale, en raison d'«un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs», à cause de «relations empreintes d’animosité». Pour des raisons similaires, ceux de Reims ne pourront pas faire le déplacement à Lens, alors que les Brestois évolueront sans leurs fans à Nantes, et les Rennais seront seuls à Toulouse. Nice ne pourra également pas compter sur le soutien de ses supporters au Havre.

En revanche, ceux de Lyon, Strasbourg, Montpellier et Clermont sont eux autorisés à se déplacer respectivement à Monaco, Lorient, Metz et Marseille.