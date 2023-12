UFC 296 : il manque le mariage de sa sœur pour pouvoir combattre ce samedi

Shavkat Rakhmonov, l’une des sensations de l’UFC qui combat ce samedi, a manqué le mariage de sa sœur pour se préparer à affronter Stephen Thompson à l’UFC 296.

Le combat plutôt que le mariage. Alors qu’il va affronter l’Américain Stephen Thompson samedi à l’UFC 296, le Kazakh Shavkat Rakhmonov, a manqué le mariage de sa sœur Sora Rakhmonova à cause de sa préparation comme il l’a confié à The MMA Hour.

«Elle s'est mariée oui et je suis heureux pour elle mais je dois me concentrer sur ma préparation de combat. Je ne lui souhaite que du bonheur mais je dois faire mon métier et combattre. C'est encore mieux que je n'y sois pas allé pour ne pas être perturbé par la fête et ainsi rester focus», a expliqué le Kazakh à Ariel Helwani.

Invaincu en carrière (17 victoires en autant de combat), «Nomad» ne veut aucune distraction et veut rester concentré avant d’affronter le 6e au classement des poids welters.

A noter que sa soeur est aussi une combattante MMA. Avec un bilan de 4 victoires pour 1 défaite à seulement 25 ans, elle devrait rejoindre l’UFC puisqu’elle a participé aux Contenders de Dana White. «Je ne sais pas quand elle va signer à l'UFC mais tout ce que je sais c'est qu'elle est prête pour ça au vu de ses performances», a confié son frère.

Shavkat Rakhmonov, 29 ans, est considéré comme l’un des meilleurs de sa catégorie et vise évidemment le titre mondial. Il espère d’ailleurs avoir la chance de se battre pour une ceinture. «Je ne sais pas quelle sera la suite en cas de victoire, je veux juste me concentrer sur Stephen Thompson et nous découvrirons ce qui va se passer après, a-t-il expliqué. Je veux combattre pour le titre en 2024 et ramener la ceinture au Kazakhstan. Je n'ai eu aucune promesse de title-shot (de la part de l'UFC) pour l'instant mais tout ce que je veux dire, c'est que je suis d'ores et déjà prêt à combattre pour le titre et qu'une victoire contre Stephen Thompson en sera encore la preuve.»