UFC : voici les deux potentiels adversaires de Ciryl Gane pour son prochain combat

Pour son retour annoncé en mars 2024 à l’UFC, le Français Ciryl Gane a désormais deux possibilités qui s’offrent à lui.

Contre qui «Bon Gamin» fera-t-il son retour dans l’octogone ? Après sa victoire en septembre à l’UFC Paris contre Serghei Spivac pour son retour après sa défaite face à Jon Jones quelques mois plus tôt, Ciryl Gane devrait revenir dans la cage MMA en mars 2024. Et deux noms se détachent pour être face à lui.

En effet, ce mercredi, on en sait enfin plus après l'annonce du choc Jailton Almeida contre Curtis Blaydes le 9 mars 2024 lors de l’UFC 299. Le Brésilien, annoncé comme l’avenir de la catégorie des poids lourds avait «call out» le Français pour l’affronter. Finalement la ligue américaine a décidé d’organiser ce combat qui était déjà prévu cette année mais avait été annulé après la blessure de Blaydes.

Conséquence, il ne reste que deux possibles combattants pour Gane : Tom Aspinall et Sergei Pavlovich. L’Anglais est actuellement champion intérimaire de la catégorie reine (Jon Jones étant le champion officiel) et le Russe est considéré comme l’un des plus gros «dangers».

Les autres combattants classés (comme Derrick Lewis, Alexander Volkov, Tai Tuivasa) ont déjà été battus par Ciryl Gane avec la manière. Reste donc à savoir qui serait prêt à défier Ciryl Gane (9 victoires, 2 défaites à l'UFC).