Salahdine Parnasse : pourquoi devenir triple champion le fera rentrer dans l'histoire du MMA ?

Salahdine Parnasse, qui affronte Adrian Bartosinski ce samedi au KSW 89, peut devenir triple champion de la célèbre organisation de MMA. Voici pourquoi cela serait historique.

Il a rendez-vous avec l’histoire. Salahdine Parnasse va affronter le champion welterweight du KSW Adrian Bartosinski samedi à la Prézero Arena Gliwice, en Pologne. S’il l’emporte, il deviendra le premier triple champion de l’Histoire du MMA.

«J’ai fait le tour de ma catégorie, c’est pour ça que je veux relever ce défi. Je me dis que c’est une dernière étape pour graver mon nom dans ce sport (…). Je veux faire un coup historique», a-t-il récemment expliqué à RMC Sport.

Ne plus être le «Kylian Mbappé du MMA»

Le natif d'Aubervilliers (19 victoires, 1 défaite, 1 nul) aura fort à faire face à un adversaire qui est invaincu et compte 14 succès dont 11 KO. Mais Parnasse, surnommé le «Mbappé du MMA», ne cesse d’impressionner lui qui a déjà les titres dans les catégories featherweight et lightweight. A 26 ans, le Français peut s’offrir quelque chose de légendaire. Et il est bien conscient du défi qui l’attend.

«Il a une puissance énorme, il peut mettre KO n’importe qui au 1er round, mais j’ai vu un de ses combats où il était épuisé dès la troisième reprise. Je me dis qu’il ne pourra pas tenir 5 rounds, détaille Salahdine Parnasse toujours à RMC. Je vais essayer de le fatiguer un peu à la façon de Ciryl Gane mais à ma manière. Tourner, esquiver, puis rentrer dans la bagarre. Si je peux le finir, je le finis.»

Après avoir glané, en novembre 2022, le titre intérimaire des poids légers contre Sebastian Rajewski, Salahdine Parnasse est devenu le champion incontesté des poids légers après que son adversaire Marian Ziolkowski a déclaré forfait pour une blessure au genou moins d’une heure avant le combat en juin 2023. Désormais, le membre de la Atch Academy veut prendre place au milieu des légendes des sports de combat. «J’ai envie de graver mon nom dans l’Histoire de ce sport à l’image de Muhammad Ali ou Mike Tyson en boxe, a-t-il confié à RMC. On m’appelle le Kylian Mbappé du MMA mais je veux que l’on m’appelle le Salahdine Parnasse du MMA.» Rendez-vous samedi soir.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène podcast